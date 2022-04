Nelson Verissimo, tecnico del Benfica, ha parlato durante la conferenza stampa pre-Liverpool in Champions League anche del futuro della stella Darwin Nunez:



"È la legge del mercato. Ovviamente tutti vorremmo tenere giocatori come lui, ma siamo in un mercato competitivo, in cui i club hanno bisogno di soldi per gestire il quotidiano; lui ha qualità innate, sta costruendo la sua strada e se dovrà andare lo accetteremo, in Portogallo va così da tempo. Dobbiamo pensare a come prendere e valorizzare altri profili come lui, poi ci sono mercati più forti e per questo ci sono giocatori che non possiamo tenere. Non facciamo eccezione".