Vlachodimos in conferenza stampa analizza i temi di Benfica-Juventus.



SULLA JUVE - "Sappiamo della qualità della squadra, hanno esperienza. Hanno tanti giocatori di qualità, faremo il nostro meglio per affrontarli. Ma siamo molto fiduciosi, abbiamo una bella situazione, domani come sempre proveremo a vincere".



DOPO IL PORTO - "Molto bello vincere il clasico col Porto. Ma adesso pensiamo alla prossima partita, siamo in un ottimo momento e abbiamo l'opportunità domani di andare avanti perché lo meritiamo, l'abbiamo dimostrato. Rispettiamo l'avversario, sappiamo la qualità, avremo una partita molto difficile ma faremo il massimo per vincere".



SUL CONTRATTO - "Sono sempre stato bene qui, sul futuro vedremo cosa ci riserverà".



VOCI SUL FUTURO - "Sono molto contento di essere qui, è una grande squadra e sto bene. Nel calcio c'è sempre speculazione, ma sono concentrato su di me, sull'allenatore, il mio tecnico dei portieri. Per migliorare sempre, per performare al massimo in ogni partita. Ci faccio i conti con le voci sul futuro".