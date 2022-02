Roman Yaremchuk, che ha segnato il gol del pareggio con dedica al suo paese sull'orlo della guerra, ha parlato a Sky:



"E' difficile per me parlare di quella maglietta. Il calcio è il calcio, ma tante cose stanno succedendo in Ucraina, che è il mio paese. Io sono un professionista, so qullo che devo fare in campo e faccio quel che posso per i miei tifosi in Portogallo. Non siamo soddisfatti del risultato, ma abbiamo ancora delle ottime chances nella partita di ritorno in trasferta".