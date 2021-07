Secondo quanto riportato da Record, il Benifca sarebbe sulle tracce di Nemaja Radonjic. L'esterno, che ha giocato in prestito all'Herta Berlino nell'ultima stagione, è in uscita dal Marsiglia e attraverso le parole del suo agente ha confermato che gradirebbe trasferirsi in Portogallo. Lo stesso agente ha però dichiarato che il giocatore interessa anche in Germania, Inghilterra e Italia, ma che al momento i portoghesi sono in vantaggio.