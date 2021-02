Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, riaccostato alla panchina azzurra, parla a Onda Cero del club partenopeo: "Seguo ancora il Napoli e con i napoletani sono rimasto in ottimi rapporti. Ho seguito molto ciò che è accaduto di recente, anche per le tante voci sul mio conto. Solo rumors? Non tiratemi parole di bocca, posso dire che li ho visti in campionato contro l’Atalanta di Zapata, che io avevo portato a Napoli".



LE OFFERTE - "Ho ricevuto molto offerte in queste settimane, dal Sudamerica agli Emirati Arabi. Non è però il progetto che cerco: voglio restare in Europa e competere ad alti livelli".