Benitez: 'De Zerbi e Thiago Motta stan facendo bene. Ma anche Pecchia del Parma è molto bravo'

16 minuti fa



L'ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli, Rafael Benitez, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato della situazione dei giovani allenatori in giro per l'Europa partendo da De Zerbi, passando per Thiago Motta ed elogiando anche... Fabio Pecchia.



DE ZERBI E THIAGO MOTTA - "Voi parlate di De Zerbi e io lo guardo. Ho guardato anche Amorim perché seguo i tecnici così giovani e penso che anche Thiago Motta stia facendo un gran lavoro".



PECCHIA E IL PARMA - "Seguo da vicino anche Fabio Pecchia, che sta facendo molto bene. Parlo con lui a volte, come con Filippo Fusco. Sono due professionisti, gente che lavora molto e lo fa bene, e non è facile trovarlo nel calcio. Ho visto qualche partita del Parma, sono una squadra equilibrata ed è questa la chiave. L’allenatore ha una buona gestione della rosa. Io imparo molto da lui, è molto bravo".