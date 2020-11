Rafa Benitez, ex allenatore di Liverpool, Real e Napoli, ha parlato di Pirlo e Inzaghi alla Gazzetta: «Lavorando in Cina, non riesco a seguire tantissimo ma vedo che Pirlo ha il problema di dover gestire il cambio generazionale della Juve e allo stesso tempo vincere. Dipende da quanto tempo gli danno. Alla Juve per me serve tranquillità, 15-20 partite senza polemiche interne e sui social. Se le avrà, crescerà».



FUTURO - «Pirlo vuole giocare la palla, proverà a seguire quella strada. Per Inzaghi aspettiamo, vediamo se riuscirà a mostrare il suo calcio più propositivo».



RONALDO - «Ronaldo è un professionista, un campione, è molto competitivo. Con me faceva quello che gli chiedevo: iniziare il pressing. Si tratta di trovare un equilibrio con i compagni. Finita male? Non è vero. Una settimana prima che noi andassimo via da Madrid, Ronaldo parlava con stima del nostro lavoro».