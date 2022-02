Rafa Benitez parla del suo futuro in panchina al Corriere dello Sport: "Con il mio staff stiamo guardando partite dei principali 4-5 campionati europei e facciamo analisi per vedere, con le ultime tecnologie, i big data, le novità del gioco. Vogliamo essere preparati per il futuro. Adesso ho bisogno di uno-due mesi per recuperare, ma la prossima stagione voglio ricominciare in un torneo dove si può competere. Le difficoltà non mi spaventano. Anzi…".