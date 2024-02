Benjamin Sant'ana Balbinot: la freccia italo-brasiliana del Real Madrid che studia il Maicon dell'Inter e Cafu

Emanuele Tramacere

Il futuro della fascia destra dell'Italia potrebbe parlare brasiliano. Dopo Jorginho, Emerson Palmieri e Toloi, ultimi esempi di integrazione con ragazzi italo-brasiliani, infatti, un altro oriundo sta stupendo e incantando a livello giovanile con le maglie delle nazionali Under italiane. Si tratta di Emanuel Benjamin De Santana Balbinot, o meglio Sant'Ana ma su questo particolare ci torneremo, terzino destro classe 2008 di proprietà niente meno che del Real Madrid.



IN EUROPA PER IL CALCIO - Come detto Emanuel Benjamin ha chiare origini brasiliane anche perché lì in Sud America ci è nato da genitori brasiliani ma con chiare origini italiane Lui è nato a Blumenau cittadina con forti influenze tedesche, che però è lontana dalle grandi città del calcio brasiliano come Rio de Janeiro, Porto Alegre o San Paolo. Da piccolo, così come i suoi due fratelli gioca a futsal, a calcio a 5, dove impara a dare del tu al pallone al punto che il padre, Jeferson Balbinot sceglie quando Emanuel Benjamin ha 11 anni di trasferirsi in Europa e in Spagna in particolare per dare un futuro nel calcio vero ai suoi tre figli.



DA ATTACCANTE A TERZINO - Inizia calcisticamente parlando nel Rayo Vallecano e alla sua prima stagione fa l'attaccante con anche tanti gol nelle gambe tenendo una media di 1 gol a partita. Passa poi al Getafe ma il fisico resta minuto per un numero 9 classico e quindi viene abbassato terzino senza perdere il vizio del gol. Quindi in un tornero estivo viene notato e subito acquistato dal Real Madrid che lo porta nella Fabrìca e in cui le sue doti tecniche maturate in Brasile nel calcio a 5 sono subito notate e messe in mostra..



SANTANA O SANT'ANA? - La Figc con i suoi scout lo ha notato e subito lo ha convocato con l'Under 17. La prima partita l'ha passata in panchina, ma un brasiliano del Real Madrid non passa inosservato anche soltanto leggendo la distinta. Poi l'esordio e l'immediato impattato sull'Italia Under 17 allenata da Massimiliano Favo. Curiosità, per la Figc e per l'Italia il lungo nome si completa con la dicitura Sant'ana a differenza della dicitura spagnola proprio per andare a riprendere l'origine tricolore dei suoi antenati.



TERZINO DI SPINTA ALLA FLORENZI - Terzino destro dotato di grande tecnica e forte spinta ha nel dribbling stretto il suo punto di forza e nella fase difensiva il punto da migliorare. Per caratteristiche assomiglia ad Alessandro Florenzi che terzino lo è diventato con il passare degli anni, e che, fisicamente, può ricordarlo. I suoi idoli però sono tutti a tinte brasiliane. Del resto lo ha ricordato anche lui attraverso i suoi canali social con una combo a tre che comprendeva Dani Alves e Cafu con la maglia della nazionale (entrambi passati dalla nostra Serie A con Juventus, Milan e Roma) ma anche il Maicon con la maglia dell'Inter accompagnati dalla dicitura: "Obiettivo? I migliori".