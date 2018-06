E' finito il tempo dei sogni, per Rodrigo Bentancur: è iniziato quello delle certezze. Perché oggi non è nient'altro, il centrocampista: sia per la Juve, sia per il suo Uruguay. A proposito: ieri, nella vittoria della Celeste sull'Uzbekistan, un'altra vittoria con Bentancur titolare e padrone del centrocampo. Altri segnali davvero positivi.