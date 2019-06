Dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Juventus, il centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur ha parlato al canale ufficiale del club: “È un’emozione incredibile, sono molto contento e felicissimo di rinnovare il contratto per altri due anni. Voglio sfruttare al massimo questa occasione, migliorando il più possibile e portando tanti altri titoli a questo club. È un club incredibile, mi avevano detto quando arrivai che la Juve era una famiglia, e me l’hanno dimostrato ogni anno. È uno dei migliori tre club d’Europa, è un onore restare altri cinque anni qui. Nuovo ruolo? No, a me piace giocare a centrocampo in qualsiasi ruolo, sono un giocatore che di adatta molto bene, anche in nazionale. Nel calcio di oggi è una caratteristica fondamentale. Mi ricordo il primo gol alla Juve, cross di Cancelo, sono arrivato davanti a Ronaldo, fu un giorno speciale, il primo gol con questa maglia. Si, ricordo anche il secondo gol, il tiro incrociato contro la Fiorentina. Spero di farne tanti altri così. L’obiettivo è vincere tutto l’anno prossimo con questo club. Poi penso che il sogno di tutti sia vincere un Mondiale con la propria nazionale”.