La Juventus celebra la prova di Bentancur, per la prova con la maglia dell'Uruguay, nel giorno del suo 21esimo compleanno: "Tre presenze da titolare per Rodrigo Bentancur e tre vittorie per il #TeamUruguay, che si qualifica da prima del Gruppo A. A farne le spese ieri pomeriggio sono stati i padroni di casa della Russia, colpiti da Suarez in apertura (10'), dall'autogol di Cerysev al 23' e dal sigillo di Cavani allo scadere (3-0 finale).



Quella di Bentancur, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, è stata un'altra partita di grande maturità e di lotta in mezzo al campo. Il centrocampista è stato infatti l'uruguayano che ha effettuato più duelli durante la sfida con la Russia. Per la Celeste si tratta della quinta qualificazione da prima della classe in un girone Mondiale (1930, 1950, 1954 e, più recentemente, nel 2010). Ad attendere gli uomini di Oscar Tabarez agli ottavi ci sarà il Portogallo di Cristiano Ronaldo".