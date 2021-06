MVP. Rodrigo Bentancur ha giocato una delle migliori partite dell'ultimo periodo e si è preso lo scettro di migliore in campo nella vittoria del suo Uruguay contro il Paraguay. Un 1-0 deciso da Edinson Cavani con il numero 30 bianconero grande protagonista. I suoi numeri raccontano di una partita di sostanza, fisica (13 duelli vinti) e tecnica (80 passaggi e una precisione dell'84%). Insomma, la miglior versione che Bentancur alla Juventus non mostra da un po'. Altalenante, troppo per essere un riferimento assoluto nella Juventus, ma... Ma, sarà comunque uno dei punti da cui ripartire il prossimo anno. Max Allegri lo ritrova dopo due stagioni, migliorato sì ma probabilmente non esploso come si aspettava e come ci si aspettava in casa Juve. Troppi passaggi a vuoto per le sue qualità.



