Karim Benzema può perdere nuovamente la Francia. L'attaccante del Real Madrid è da più di sei mesi in attesa di giudizio per il presunto ricatto a Mathieu Valbuena: nel giugno del 2015, l'ex trequartista di Marsiglia e Lione pagò degli estorsori, quali minacciavano di rendere pubblico un suo video intimo. Tra il 20 e il 22 ottobre, Benzema sarà processato dal tribunale di Versailles: in caso di colpevolezza, l'attaccante potrebbe uscire nuovamente dalla lista dei convocabili di Didier Deschamps, che lo aveva richiamato in occasione degli Europei della scorsa estate. In vista delle Final Four di Nations League, il ct francese ha nicchiato: "Sono io a prendere le decisioni sportive, non conosco i dettagli d questa faccenda. Non voglio anticipare la delibera giudiziaria".