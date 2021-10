, istrionico presidente dell'tra il 1986 e il 1994. Imprenditore di successo esploso all'inizio degli Anni Ottanta dopo aver iniziato a lavorare come venditore di televisori, è priprio grazie al piccolo schermo che diventa un uomo di grandissima fama nel suo Paese,i, col quale si incrocerà più volte nel corso della sua vita, anche sui campi di calcio.- Tapie è infatti il presidente che è stato in grado di fare grande l'OM,, a Monaco di Baviera., la squadra francese - che annoverava stelle del calibro di Chris Waddle, Abedi Pelé e Jean-Pierre Papin (futuro rossonero) -Sotto di un gol dopo l'1-1 di San Siro, il Milan abbandonò il campo, su indicazione dell'ad Adriano Galliani, dopo un'improvviso calo della tensione elettrica dei riflettori, comportando la sconfitta a tavolino per 3-0 e l'estromissione del club italiano per l'anno successivo dalle competizioni europee.- Personaggio vincente e popolare, Bernard Tapie è stato però anche e soprattuttoin Francia e non solo. Grazie ai suoi successi nel mondo dello sport - fondò anche una squadra di ciclismo, la Vie Claire, con la quale Bernard Hinault vinse il suo ultimo Tour de France nel 1985 -, conclusasi suo arresto nel 1996. Questo fatto, unito al caso della rivendita del gruppo Adidas - una vicenda giudiziaria terminata soltanto pochi mesi fa - mette fine all'avventura del Tapie politico e imprenditore di successo.Nella sua vita non si è fatto mancare nulla, anche un'esperienza da cantante col nome d'arte di Bernard Tapy, e il suo nome resta indissolubilmente legato all'OM e ai suoi tifosi, che anche negli ultimissimi tempi lo hanno visto e ricordato come un punto di riferimento nella storia del club nonostante le sue origini parigine e la triste conclusione della sua avventura da presidente.