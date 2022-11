Karim Benzema torna a casa. Tre settimane dopo la vittoria del Pallone d’Oro, quinto francese nella storia dopo Kopa, Platini, Papin e Zidane, l’attaccante francese è atteso a Lione per festeggiare il tanto ambito trofeo, come riporta Le Parisien.



Un’occasione tanto importante quanto simbolica, dato il grande legame tra Benzema e la gente di Lione. Solo pochi giorni fa, il centravanti dei Blues ha usato parole al miele per descrivere il suo rapporto con i tifosi del Lione: “Sono così felice che tutti i tifosi del Lione siano orgogliosi di me, cerco di rappresentarli al massimo. La città di Lione sarà sempre nel mio cuore. In città accadono cose belle per celebrare il mio Pallone d'Oro”.