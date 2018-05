Non solo Bale e Karius.. Complice il portiere dei Reds, l'attaccante francese ha messo il suo sigillo anche nella notte di Kiev, con il gol dell'1-0, una rete che ha fatto seguito alladecisiva realizzata nel ritorno delle semifinali contro il. Dopo gli Europei del 2016, il classe 1987 di Lione non prenderà parte neanche ai Mondiali, pagando probabilmente ancora gli scandali che lo hanno visto coinvolto Oltralpe, dal casoall' affaire Valbuena . Perché dal punto di vista tecnico e della personalità risulta incomprensibile come Benzema non trovi spazio fra Dembelé (Barcellona), Fekir (Lione), Giroud (Chelsea), Griezmann (Atletico Madrid), Lemar (Monaco), Mbappé (PSG) e Thauvin (Marsiglia)."Ce l'ho con. Finché è il c.t. per me niente Bleus. Ha ceduto a una parte razzista del Paese", sparò a zero contro il ct dei Bleus l'attaccante del Real Madrid lo scorso novembre. "Faccio delle scelte su un gruppo e non vedo perché mettere in pericolo un equilibrio collettivo con giocatori che hanno risposto e accontentato le mie aspettative", la replica di Didì.In chiave mercato,, che non è mai stato amato alla follia dalla tifoseria Merengues, potrebbe essere arrivato il momento di fare i bagagli. 31 anni a dicembre, contratto fino al 30 giugno del 2021 a. Cifre importanti per tutti, in particolare per il mercato italiano. Ma l'arrivo di Ancelotti sulla panchina dei partenopei rappresenta una doppia garanzia: per i grandi calciatori e per i tifosi azzurri. E: anche l'acquisto di, nel 2013, sembrava utopistico prima di essere realizzato...