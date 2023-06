Karim Benzema’s presentation at Al-Ittihad is absolutely NUTS



Arrivano le immagini dicon la maglia dell'durante la presentazione ufficiale. L'attaccante francese ha fatto il suo ingresso in campo al "King Abdullah Sports City" di Gedda, lo stadio che ha ospitato la Supercoppa Italiana lo scorso gennaio. Pubblico in delirio,, tra giochi pirotecnici e grandi coreografie. Benzema ha portato con sé per la presentazione anche il Pallone d'Oro, sollevandolo davanti ai suoi nuovi tifosi.