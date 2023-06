In principio fu, ora la longa manus dell’si allunga su tutto il calcio europeo. A poche ore dall’annuncio di Karimall’gli stessi campioni d’Arabia hanno praticamente definito l’arrivo di un altro campione francese,- Secondo Afp e i media sauditi, l’accordo di base è stato già trovato: le parti principali del contratto sono state firmate mentre si aspettano gli ultimi documenti per l’annuncio ufficiale.di un giocatore falcidiato dagli infortuni nelle ultime due stagioni. Kantè avrebbe volutoe avrebbe anche accettato un rinnovo al ribasso ma i Blues hanno deciso di voltare pagina dopo 7 anni insieme. A convincere il giocatore al trasferimento è stata la proposta clamorosa del neo club di Benzema:- Una nuova stella nelladunque. A 32 anni Kanté avrebbe voluto continuare in Europa eche fiutavano l’affare. Così non sarà, anche per le condizioni fisiche che lo hanno tenuto troppo ai box nelle ultime stagioni., dove alcuni emissari del club sono giunti per strappargli l’ultimo sì, quello decisivo per la buona riuscita dell’operazione. Nuovo capitolo per la sua carriera e nuovo giocatore che decide di svernare in un campionato che promette di compiere una vera e propria rivoluzione, fino a diventare, come suggerito dallo stesso CR7,. In attesa di questo difficile traguardo, il motorino incessante di Leicester e Chelsea cambia direzione: basta Europa, ora è pronto a macinare km in Arabia.