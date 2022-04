Dopo la tripletta ine le parole a Prime Video parla anche a Sky Sport: "Oggi siamo entrati in campo per vincere, per mostrare quello che è il Real. Ci sono andate bene le cose dal primo minuto alla fine. Miglior momento del Real Madrid? Sì, stiamo bene e abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo impostato questa partita per vincerla e quando il Real gioca così è difficile per tutti. Quale gol mi ha soddisfatto di più? Tutti e tre sono gol molto importanti, sono stato contento di aver fatto il terzo perché ne avevo sbagliato uno nel primo tempo e pensavo a quell'occasione. Importante Ancelotti? Sì, dico sempre che è uno dei migliori al mondo. Abbiamo molta fiducia in lui, che metta Valverde a destra o un altro. Discorso qualificazione già chiuso? No, c'è ancora il ritorno. Lo giocheremo davanti al nostro pubblico e faremo di tutto per vincere questa partita".