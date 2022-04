Karim Benzema show in Chelsea-Real Madrid, seconda tripletta consecutiva in Champions League. Al termine dell'incontro, l'attaccante è intervenuto a Prime Video: "Mi sento bene, mi godo ogni momento e quando uno sta bene, gioca e si diverte con una squadra forte, tutto arriva. Come si può fare meglio? Continuando a lavorare. Quale gol mi è piaciuto di più? Tutti e tre!".