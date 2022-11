Karim Benzema ha parlato in un'intervista a Telefoot, con riferimento all'exploit che lo ha portato alla vittoria del Pallone d'oro. Il centravanti francese, alla domanda "Cristiano Ronaldo si è congratulato con te?", ha risposto in maniera molto diretta: "No, non ancora". Quando l'intervistatore ha portato l'attenzione sul fatto che il comportamento di CR7 non sarebbe stato cordiale, la star francese ha replicato "con calma", come a voler dire "c'è ancora tempo, mi aspetto che lo faccia". Questo episodio non può che far pensare a quella foto, simbolo della rinascita di Benzema, in cui il francese applaude Ronaldo, fresco vincitore del Pallone d'oro del 2014. Se in quel frangente Karim, sullo sfondo, accettava il ruolo secondario che interpretava in quel Real Madrid, per Ronaldo non sembra essere così semplice riconoscere il premio vinto dal suo ex compagno di squadra.

Proseguendo nell'intervista, con, Benzema ha rassicurato i tifosi. "". Nonostante gli infortuni degli ultimi tempi, le sue condizioni sono buone e l'Equipe de France potrà contare su di lui. "", ha aggiunto il campione dei Bleus, scacciando via ogni dubbio sull'instabilità della sua condizione fisica.. Chissà che non possano incontrarsi, in un, finale dell'Europeo 2016.