Leao sì, Beto no. Il ct del Portogallo, Fernando Santos ha diramato l'elenco dei 26 calciatori che difenderanno la maglia portoghese ai Mondiali di Qatar 2022. C'è anche il portiere della Roma Rui Patricio, mentre rimarrano a casa Mario Rui del Napoli, e l'ex obiettivo di mercato del Milan, Renato Sanches. Tanti gli ex della nostra Serie A come Joao Mario, Andrè Silva e Joao Cancelo.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Real Betis);

Attaccanti: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan) e Ricardo Horta (SC Braga).