. Battuto in casa dal Brentford (1-4), sabato scorso, in Premier, cade per la seconda volta sempre a Londra per mano di(tre reti),. Stellare per l’intero primo tempo in cui, pur non avendo sempre il controllo del pallone, ha costruito quattro sontuose occasioni per andare in gol (di cui due realizzate). Cinico perché nella ripresa ha colpito velenosamente su une poi ha lasciato fare la partita agli inglesi difendendo con ordine, perizia e pulizia. Senza mai soffrire, va detto, ma anche senza farsi vedere più nell’altrui metacampo.Così è finita 3-1 per la squadra die, tranne sconquassi imprevedibili, con una semifinale già prenotata dagli spagnoli.. Certo, avremmo visto un altro secondo tempo e, forse, avremmo avuto anche un risultato diverso se, sull’ 1-2 e, passati appena 48 secondi dalla fine dell’intervallo, il portiere Mendy, affiancato da Rudiger, non avesse combinato il pasticcio dell’anno. Intento a controllare un comodissimo lancio lungo della difesa madridista,. Il francese ha rubato palla al portiere, l’ha difesa dal centrale e poi, con un tocco rapinoso, l’ha mandata nella porta vuota per il gol del sigillo.. Aveva appena cambiato due uomini (Christensen pere Kantè per), rimodellato la difesa (da tre a quattro con l’arretramento di James e di Azpilicueta), in pratica passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3 e un marchiano errore individuale gli mandava a carte quarantotto una strategia che, verosimilmente, lo avrebbe dovuto portare al pareggio se non a qualcosa di più. C’era da rimanerne stroncati e, in effetti, il Chelsea non si è più rialzato. Avrebbe potuto farlo nel caso in cui, meno di quattro minuti dopo, Azpilicueta avesse segnato. Invece, su un formidabile tiro da fuori di collo pieno, l’ex(contestato da tutto Stamford Bridge) è volato all’angolo smanacciando il pallone fuori dalla porta.. E se è vero che il gol di Havertz (40’, colpo di testa su cross di Jorginho) gli aveva dato fiato e coraggio, è altrettanto vero che lasciare quattro ripartenze al Real è davvero troppo per pensare di farla franca. Già al 10’, un pallone perso a metacampo, sulla sinistra, da Azpilicueta, aveva permesso a Benzema e a Valverde di duettare per andare vero la porta avversaria.. Esattamente dieci minuti dopo (20’), ma dalla parte opposta (la destra per la difesa inglese), un prodigioso scambio. Questa volta il cross è stato di Modric, ma la capocciata ad incrociare sul palo lontano del portiere dà l’idea della prodezza dell’attaccante., nonostante tenesse di più la palla e cercasse cambi di fronte, improvvisi o elaborati, in modo da aprire qualche varco nell’ermetica retroguardia spagnola. D’accordo il gol di Havertz che ha riaperto la partita, ma va ricordato pure come Benzema, sempre su assist di Vinicius, abbia mancato, questa volta di piede, una tripletta rinviata solo all’inizio del secondo tempo.(anche perché James lo ha aiutato poche volte). Non ha funzionatoesterno di centrocampo, e per di più a sinistra, perché ha trovato Valverde, uomo di corsa e di gamba, che lo metteva sempre in difficoltà., 82 complessive nella manifestazione continentale più importante. Non vince le partite da solo, questo no, perché il Real ha una buona batteria di palleggiatori, ha cursori creativi e una difesa agguerrita.. Nell’ultima mezz’ora c’è stato spazio anche per(al posto di Pulisic) e di Loftus-Cheek (per Jorginho). Il Chelsea è passato al 4-2-4 mentre Militao, dall’altra parte, ha preso il posto dell’ acciaccato Militao. Ultimi fuochi per il Chelsea. Un colpo di testa di Lukaku (fuori, mezzo gol mangiato al 68’). Un tiro al volo di Mount (alto di una spanna al 69’), un’altra respinta di Courtois (conclusione di James all’83’).. Visto che il gallese non gioca mai è quasi un evento. Che ha fatto sorridere perfino l’interessato.