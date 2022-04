". Gongola ilsui social dopo il trionfo di Londra e la tripletta rifilata dall'attaccante francese al Chelsea. Due gol spettacolari, di testa come solo i grandissimi centravanti sanno fare.Brutto e sporco può dire qualcuno, scaltro e da rapaci dirà qualcun altro. Certo è il pasticcio di, con l'aiuto di Rudiger: ilche spalanca la porta a Karim è sotto gli occhi di tutti. Ma l'errore non è casuale, anzi: mandare in tilt i portieri è diventato quasi un marchio di fabbrica di Benzema.- Non è passato neanche un mese dalla clamorosa vittoria del Real Madrid sulal Santiago Bernabeu nel ritorno degli ottavi, 3-1 per i blancos e tripletta di Benzema anche in quella occasione. Sempre con lo zampino del portiere, questa volta sul primo gol che ha spalancato la rimonta degli spagnoli.: un controllo di troppo sulla linea di fondo, girato verso la propria porta, porta alla sanguinosa palla persa e all'1-1 del Real. Pressione o paura a condizionare i due portieri? Di sicuro né l'ex Milan né Mendy hanno imparato nulla da chi per primo ha subito l'effetto Benzema.nella semifinale con il Bayern del 2018 (liscio in uscita che apre la porta a Benzema).. Già all'epoca si parlò di 'gollonzo', ma guai a dire una cosa del genere al nueve delle merengues: "Non credo nella fortuna, è una questione di lavoro. E' un gol facile, ma devi essere lì, nel posto giusto al momento giusto per metterla dentro". Il tempo ha dato ragione a Benzema: mandare in tilt è un'arte, lui l'ha perfezionata.