Migliore in campo in finale di Nations League contro la Spagna, grazie anche al maestoso gol realizzato, l'attaccante della Francia Karim Benzema parla a M6 al termine dell'incontro: "Avevo davvero voglia di vincere un trofeo con la Francia e oggi l'ho fatto. E' stata una partita veramente difficile, abbiamo mostrato un grande carattere. Questa squadra è molto forte, non abbiamo lasciato nulla al caso e penso che questo sia quello che distingue le grandi squadre: non farsi prendere dal panico, avere pazienza e attendere il momento migliore per colpire. Oggi l'abbiamo fatto, non ci siamo rilassati fino alla fine della gara".