Una vita al Sassuolo e adesso l’addio. Parliamo dida anni al centro del mercato in uscita dei neroverdi: adesso potrebbe essere la volta buona per vedere il 28enne di CariatiAi più verrebbe da dire finalmente dopo le tante voci che rincorrono l’esternocon l’Italia di Mancini. Sicuramente però, non saluterà il Bel paese: lo vogliono. Ormai lontano invece il: decisivo il cambio di dirigenza con l’addio di Paolo Maldini.- Lazio e Roma dicevamo, insomma nel destino di Berardi c’è la. Sarri preme per averlo come regalo, e Lotito sembra aver ascoltato il tecnico toscano: nelle ultime ore, conferma Il Messaggero,, pronti a soffiarlo ai cugini romanisti. Le cifre?(da pagare in almeno due tranche) , e nell’affare potrebbe essere anche inserito il cartellino di Matteo, il classe 2002 già riscattato dalla Lazio dal Verona. Alla punta, con la quale l’accordo sembra già blindato, Lotito è pronto a garantireUn salto di qualità notevole per Berardi, che in questa stagione ha totalizzato 26 presenze in Serie A- Niente da fare quindi per la, che pure si era informata con il Sassuolo in occasione dei contatti, frequenti, con Carnevali per l’operazione avente al centro l’altro gioiello degli emiliani, ossiaIl Milan invece, si era già defilato: con l’addio di Maldini sono cambiati, una volta per tutti, i parametri del mercato rossonero. Spendere oltre 20 milioni di euro, per un calciatore a ridosso dei 30 anni, non rientra nella filosofia della proprietà americana che guida i 19 volte Campioni d’Italia capitanata da