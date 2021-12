Non è più il capitano, fascia e gradi sono passati a Ferrari, maè il leader indiscusso anche neldi Dionisi. L'ultima prestazione sontuosa con il Milan ha portato in dote un piccolo traguardo personale,dell'ala calabrese. Ma c'è di più, c'è una partenza da urlo diventata ormai un marchio di fabbrica. Con la rete di San Siro Berardi è arrivato a: stessi numeri della stagione 2020/21 alla 14esima giornata, ma anche nel 2019/20 erano state 7 le marcature allo stesso punto della stagione, nonostante qualche gara in meno disputata a livello personale.- Aneddoti e curiosità di un momento d'oro per Berardi, sul cui futuro tuttavia continuano a restare nubi che lo stesso giocatore dopo il Milan e anche il tecnico Dionisi, alla vigilia della sfida con il Napoli, non hanno voluto o potuto dissipare. La richiesta di partire fatta dall'attaccante la scorsa estate non è stata accolta dalla società, ma a distanza di mesi la separazione resta un tema d'attualità.. La Viola valuta anche altre opzioni per rinforzare la corsia destra, comee soprattutto, ma ha posto il 25 neroverde in cima alla lista dei desideri, forte di un. Lo scoglio più difficile da superare, tuttavia, resta il Sassuolo che non intende fare un passo indietro rispetto alla propria posizione. L'idea di base, e l'ha ribadita Carnevali, è di non cedere Berardi a stagione in corso se non un'offerta irrinunciabile, lontana dalla prima proposta fatta dalla Fiorentina e confermata dal dirigente emiliano:, un cifra per ora ritenuta eccessiva da Commisso. La volontà di Berardi, però, tiene aperta la porta per un cambio di rotta: il Sassuolo tiene duro, ma la Fiorentina non molla e studia un nuovo assalto.