Intervistato da Sky Sport l'attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, Domenico Berardi ha parlato della stagione in maglia neroverde, parlando anche dei ricordi più belli e del suo futuro.



I GOL - "Se quando ho segnato il primo gol in Serie B, contro il Crotone, mi avessero detto che a 24 anni avrei segnato quasi 70 gol, di cui 50 in Serie A non ci avrei creduti. Questo dato stupisce anche me".



RICORDI - "Il primo gol lo ricordo con piacere, su rigore contro il Parma. Il più bello? L'ultimo contro il Frosinone perché arriva da un momento di astinenza, ed è anche il numero 50 in A. Ho segnato il gol più pesante della mia carriera contro il Chievo nell'anno della prima salvezza".



IL POKER AL MILAN - "Per me è stata una serata bellissima, nella quale ho capito che potevo diventare un calciatore importante”.



SALVEZZA O EUROPA? - "Avremmo potuto avere 3 o 4 punti in più. Noi puntiamo prima di tutto alla salvezza, poi proveremo a mettere nel mirino l'Europa League. Siamo una squadra con dei valori, che magari a causa dell'età giovane paga la scarsa malizia e l'inesperienza".



IL 2019 - "Il 2019 deve essere l'anno della consacrazione per me. Nazionale? Giocare in Nazionale è bellissimo, mi rende orgoglioso. L'Europeo è il nostro obiettivo".