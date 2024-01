Berardi ko: quali partite salta, il sostituto e la scelta del Sassuolo sul mercato

La notizia del nuovo stop di Domenico Berardi scuote il Sassuolo. Oggi l'attaccante italiano si opera al menisco del ginocchio sinistro, infortunatosi ieri in allenamento.



SOSTITUTO PRONTO - La squadra allenata da Dionisi, quindicesima in classifica con 19 punti a +2 sulla zona retrocessione, è impegnata domenica pomeriggio sul campo del Monza. Dove al posto di Berardi dovrebbe giocare lo spagnolo Samuel Castillejo, ex Milan.



I TEMPI DI RECUPERO - Di solito per riprendere l'attività agonistica dopo questo tipo di infortunio ci vogliono circa 20-30 giorni. Quindi Berardi dovrebbe saltare anche le successive tre giornate di campionato contro Bologna, Torino e Atalanta. Per poi tornare in campo in una delle seguenti tre partite nel giro di una settimana con Empoli, Napoli e Verona.



SUL MERCATO - Se, come sembra, non dovessero essere coinvolti i legamenti del ginocchio, il Sassuolo aspetterà il rientro di Berardi senza tornare sul mercato alla ricerca di un suo sostituto. Però in ogni caso può arrivare in prestito dalla Roma l'attaccante esterno brasiliano portoghese Joao Costa (classe 2005) come "risarcimento" per l'interruzione del prestito del terzino sinistro uruguaiano Matias Vina (classe 1997), che i giallorossi hanno ceduto a titolo definitivo ai brasiliani del Flamengo per 8 milioni di euro più un altro milione di bonus.