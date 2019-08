La Fiorentina, dopo aver completato la grande operazione per portare Franck Ribery in viola, ha spinto il piede sull’acceleratore e vuole regalare ai suoi tifosi altri colpi. Il mercato non è affatto concluso, con Pradè all’opera per chiudere il pacchetto offensivo con un altro nome di spicco ed il profilo che maggiormente sta gravitando in ottica viola nelle ultime ore è quello di Domenico Berardi. Il ragazzo piace moltissimo a Montella, che lo vede come tassello finale per il nuovo attacco gigliato.



SI TRATTA - La Fiorentina in queste ore sta insistendo particolarmente con il Sassuolo per arrivare ad una definizione dell’affare nel minor tempo possibile. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i due club stanno cercando di trovare un punto di incontro, con i viola disposti anche ad un sacrificio economico non indifferente. Il Sassuolo valuta il talento calabrese circa 30 milioni, mentre Pradé per ora non si é spinto oltre i 25. Sicuramente c’è stata l’apertura totale del ragazzo, che vedrebbe assai di buon grado il trasferimento sulle rive dell’Arno, visto il nuovo progetto ambizioso di Commisso.



CONTROPARTITE - La Fiorentina si è giocato anche la carta delle contropartite, mettendo sul piatto Giovanni Simeone, ormai sempre più in basso nelle gerarchie di Montella, o in alternativa Marco Benassi, giocatore importante ma non insostituibile. Il Sassuolo continua a fare muro, chiedendo solo cash, ma alla lunga anche un eventuale scambio potrebbe andare in porto.