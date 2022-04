14 gol segnati e 14 assist per i compagni, in 27 partite giocate. Basterebbero questi numeri per capire che Domenico Berardi sta vivendo una stagione super. Nonostante la delusione per il Mondiale sfumato e un problema fisico rimediato proprio in azzurro che lo ha costretto a qualche giorno ai box, l'esterno del Sassuolo ricorderà positivamente questo 2021/22. Un'annata che lo porterà a essere, nuovamente, protagonista sul mercato: dopo il "no" alla Juventus di qualche anno fa, Napoli e Fiorentina sono pronte a contenderselo. E il suo nome è stato accostato di recente anche al Milan...