Settimane calde, con un'agenda piena di impegni. I mesi di marzo e aprile saranno decisivi in casa Juventus per la pianificazione in vista della prossima stagione. Decisioni importanti da prendere in dirigenza sui giocatori che comporranno la rosa 2022/23, in attesa di sapere come finirà questa annata e, quindi, della certezza o meno di giocare in Champions League.



INCONTRO IN PROGRAMMA - Il primo tema su cui stanno lavorando Arrivabene, Cherubini e Nedved è quello relativo ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Presa la decisione che più ha fatto discutere, ovvero quella di non prolungare con Dybala, dalle parti della Continassa per i prossimi giorni sono in programma altri incontri. A partire da quello con l'entourage di Mattia De Sciglio, previsto entro la fine di questa settimana.



IDEA E OFFERTA - L'idea del club è quella di presentare un'offerta al terzino classe '92, che si è rivelato importante quando in questa stagione Massimiliano Allegri lo ha chiamato in causa. Sulla fascia destra o su quella sinistra, l'ex Milan è in grado di garantire affidabilità ed esperienza, due doti che serviranno nella Juve giovane che sta nascendo. I dettagli dovranno essere discussi tra le parti, la base di partenza dei bianconeri prevede un contratto triennale da circa 1,5 milioni netti a stagione più bonus. La prima occasione buona per parlarne sarà presto, l'agenda juventina ha un nuovo appuntamento fissato.