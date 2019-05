Per anni Domenico Berardi è stato sulla bocca di tutti. Trattato dalla Juventus a cui ha rifilato un sonoro no, promesso sposo dell'Inter che però non ha mai affondato il colpo per lui e corteggiato a lungo anche da Milan e Roma, l'attaccante calabrese alla fine ha sempre scelto di rimanere al Sassuolo complice anche una valutazione folle fatta da Squinzi per il suo cartellino. Oggi, Berardi è pronto al grande salto e lo ha confermato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport preceduta però da un messaggio chiaro e netto dell'ad Carnevali: "50 milioni al Sassuolo, per meno, Berardi non si muove".



NON ERO PRONTO - "Io mister 50 milioni qualche anno fa? Non parlo di cifre, ma a quei tempi non ero pronto: per questo ho scelto di restare qui, e non sento di aver perso tempo. Adesso mi sento contento di me stesso: anzitutto perché sono più completo e non sono più una testa calda".



IL GOL - "Non molti esterni offensivi (solo Ilicic e El Shaarawy, fra i «puri») hanno fatto più gol di me, il fatto è che segnare mi piace, ma mi piace di più aiutare la squadra: meno gol, più assist, va bene così. E comunque De Zerbi mi vuole più vicino alla porta e ha deciso che i prossimi rigori li tirerò io: spero di arrivare a 9-10". LA NAZIONALE - "Penso che la maglia azzurra sia l’ultimo passo per completare il mio cambiamento. Devo segnare e giocare bene: c’è concorrenza, magari non basterà, ma in queste tre partite ci proverò. Giocando come mi disse Mancini quando mi chiamò: “Libero di testa, non devi dimostrarmi niente”".



FUTURO - "Il primo obiettivo era definire il mio percorso di maturazione: fatto. Cambiare mi resta difficile, ma non mi spaventa più: lo farei. Il prossimo obiettivo è giocare in Europa, ma in un club dove io possa sperare di essere utilizzato tanto, se non sempre. Quella è la mia priorità".



MILAN OPPURE - "Io interista? Se arriverà un’offerta, che sia del Milan o di un altro club, la valuterò con il mio club. E se sentirò che è la proposta giusta, da prendere al volo, stavolta al Sassuolo dirò: la prendo"