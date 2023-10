L'attaccante dell'Italia e del Sassuolo Domenico Berardi, autore questa sera di una doppietta contro Malta ha parlato a Sky Sport e alla Rai nel post-partita della gara vinta 4-0.



DOPPIETTA - "Sicuramente fa piacere aver fatto oggi la doppietta, sono contento. Abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati concentrati fin dall'inizio. Il mister l'ha preparata nel migliore dei modi, siamo stati concentrati e si è visto. Dobbiamo dimostrare ancora che siamo quelli che si sono visti oggi".



SCOMMESSE - "Dobbiamo lasciarci alle spalle quello che è successo, non sta a noi giudicare. Dobbiamo fare il nostro lavoro e poi ci sarà chi giudicherà".



INGHILTERRA - "L'Inghilterra? Sarà una bella emozione, abbiamo vinto l'Europeo lì. Dobbiamo fare il nostro calcio e cercare di vincere tutte le partite da qui in avanti".



PRESTAZIONE - Sono contento per i due gol, ma sono ancor più contento per la prestazione. Abbiamo fatto una settimana di duro lavoro, l'abbiamo riportata in campo e sono davvero contento".