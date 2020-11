L'ex attaccante Dimitar Berbatov si è espresso su Alvaro Morata in un'intervista a Marca: "È sottovalutato. Adesso nella Juve è titolare ma ovunque è andato ha fatto bene e ha giocato partite magnifiche. A Torino ha trovato il club giusto per lui e, se resterà, continuerà a collezionare gol in un campionato competitivo come quello della Serie A. La carriera di Morata ha avuto alti e bassi, ha cambiato molte maglie ma si è sempre comportato bene. Credo che ami giocare più in Italia che in Spagna".