Bergamo e l'Atalanta. Un legame indistruttibile, fatto di elementi perfettamente amalgamati tra di loro. Lo ricorda il sindaco Giorgio Gori, che a Repubblica definisce il binomio fondamentale per "vittorie inimmaginabili sul campo, crescita felice dell'economia e sviluppo del turismo. Nel bene come nel male, l'Atalanta è lo specchio del territorio che rappresenta. C'era un disco di successo che suonava armonioso, è stato messo in pausa. Ora occorre schiacciare play dopo che il calcio era uscito dal nostro orizzonte".



IL NUMERO UNO - Gli fa eco Antonio Percassi, reduce dall'anniversario dei 10 anni di presidenza: "Voglia di Atalanta? Sì, avverto questo sentimento. Sappiamo che nulla sarà come prima, ma tutti dovremo trovare la forza di trarre insegnamento da ciò che è stato per ripartire ed essere più forti. Senza mai dimenticare chi non ce l'ha fatta ed essendo riconoscenti a quanti hanno prestato il loro servizio nei mesi più bui. Sento, io come tutta la squadra, la responsabilità di portare nelle case due ore di svago, regalare un sorriso, far divertire e gioire i tifosi".