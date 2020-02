Un nuovo capitolo per scrivere la storia: dopo il quarto posto dell'anno scorso e la leggendaria serata di Kharkiv, l'Atalanta si prepara ad un nuovo appuntamento per un'altra impresa. Questa sera, infatti, alle 21.00 è in programma l'andata degli ottavi di finale contro il Valencia. Un vero e proprio esodo di tifosi da Bergamo è atteso a San Siro: saranno in 50.000 per spingere i Gasperini boys.