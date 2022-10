Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la propria opinione in merito alla squadra allenata da Inzaghi e traccia un parallelo con l'ex tecnico, Antonio Conte.



“L'Inter di Conte non ti regalava spettacolo, faceva tanti 1-0 ed era concreta. Con Inzaghi no, l'Inter gioca meglio e non è giusto dire che che questo allenatore curi meno la fase difensiva. Attacca con più uomini in avanti e quindi dietro vanno in difficoltà. Ieri il rigore cambia la partita, l'Inter ha già preso 3-4 gol simili: cross da sinistra e inserimento, è una situazione che l'Inter soffre”.