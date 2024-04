Milan, comunicazione arrivata per Diego Carlos: la mossa di Moncada per una rivoluzione in difesa

Missione in Inghilterra per il Milan per cercare di migliorare un reparto, quello difensivo, che ha dato più di un grattacapo in questa stagione. Arrivano conferme totali e dirette all’anticipazione dei colleghi spagnoli di AS: Moncada ha avviato i primi contatti con, centrale brasiliano dell’Aston Villa rappresentato dall’agente Bertolucci.sono candidature ancora in piedi per il Milan che potrebbe prendere due difensori sul mercato in caso di addio di Malick Thiaw che ha diverse offerte dalla Germania e Spagna. Moncada però sta iniziando a battere anche la pista Diego Carlos che non é più un titolare inamovibile con Emery all’Aston Villa dopo l’arrivo di Pau Torres la scorsa estate. Il 31 enne centrale brasiliano piace a Moncada per leadership, esperienza, bravura nel gioco aereo e in marcatura.

. L’operazione per il club rossonero può essere: l’Aston Villa vuole rientrare per gran parte dell’investimento dafatto due anni fa per strapparlo al Siviglia. Senza dimenticare che il difensore nato a San Paolo ha ancora due anni di contratto con i Villains. Difficile ma non impossibile, c’è anche Diego Carlos per la difesa del Milan.