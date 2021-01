Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell'Inter, parla a Sky Sport del derby di Coppa Italia vinto dai nerazzurri contro il Milan: "Non ho visto ieri un Milan in difficoltà, vero che ha perso una brutta partita con l’Atalanta ma l’Atalanta sta molto bene in questo momento. Anche nel derby è rimasta sempre in partita, poi l’Inter la conosciamo, è questa. È una squadra solida, le scelte sono ben o male sempre quelle e il tipo di gioco è sempre lo stesso, poi chiaro che se gioca Hakimi o Darmian la differenza la noti, ma è una differenza di interpretazione dei giocatori. Sappiamo che se la squadra di Conte va a Udine può soffrire perché con squadre come l'Udinese che si chiudono e hanno fisicità fa fatica, ma se l’affronti a viso aperto l’Inter può fare davvero molto male all'avversario".