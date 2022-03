Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito ad un possibile arrivo di Dybala all'Inter.



"Se vedrei bene Dybala all'Inter? Con al fianco un altro tipo di attaccante, sì. Mi spiego, almeno una delle due punte deve allungare la squadra. Se invece tutti vengono incontro, la profondità te la danno i quinti ma non è la stessa cosa. Dybala gioca sotto la prima punta, ma in questo momento la sta facendo Lautaro, che ha già le sue difficoltà a convivere con Dzeko".