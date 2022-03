Intervenendo negli studi di Sky l'ex capitano e bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi, ha commentato così la vicenda Dybala mettendo il Napoli in cima alla lista delle squadre in cui la Joya potrebbe tornare ad altissimi livelli in Serie A.



"Non lo vedo perfetto per questa Inter, servirebbe un partner d'attacco diverso da Dzeko. Per me sarebbe perfetto nel Napoli di Spalletti dietro Osimhen".