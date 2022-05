Intervenuto dagli studi di Sky, l’ex capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha spiegato come a suo parere la coppia Dybala-Lautaro non avrebbe le caratteristiche giuste per integrarsi bene.



“Dybala non è funzionale a Lautaro. E neanche Dzeko. Dzeko è un buon giocatore ma all’Inter serve assolutamente un attaccante veloce. Ma sapete quante volte l’Inter è andata in vantaggio e non ha sfruttato gli spazi in ripartenza?”