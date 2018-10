Beppe Bergomi, leggenda del Milan, parla a Tuttosport del derby: “Sarà una partita intrigante, perché il Milan gioca un calcio efficace e riconoscibile, mentre l’Inter è una squadra molto più fisica che ha acquistato una mentalità nuova dopo aver battuto il Tottenham. Higuain ti fa giocare meglio, Icardi ti dà più profondità e, soprattutto in area, è micidiale. L’uomo derby? Dico Vecino che, con i suoi inserimenti, può essere imprevedibile. Dall’altra parte invece Suso perché è la loro fonte di gioco. Come si ferma? Quello è il problema, perché lui sa isolarsi per evitare il raddoppio. Nell’uno contro uno è difficile da arginare perché adesso ha imparato a crossare pure con il destro. Per fermarlo bisogna limitargli i rifornimenti, fare in modo che possa accendersi il meno possibile”.