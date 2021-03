Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport delle difficoltà delle italiane, tra cui nerazzurri e la Juve, in Europa: "Che cosa possiamo chiedere di più ad Atalanta e Lazio? Hanno fatto il loro dovere e hanno provato a giocarsela con le big europee. Chi ha deluso sono le due squadre di vertice del nostro campionato: Inter e Juventus. Sono loro che dovevano fare qualcosa di più e non si sono dimostrate al livello dei top club europei”.