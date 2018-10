Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato sui canali di Sky Sport, di cui oggi è opinionista, della Juventus e della lotta scudetto: "Per i nerazzurri è un successo importante, perché i giocatori - Joao Mario compreso - restano motivati. Continuo a pensare che, per la Juventus, le maglie che pesino di più siano quelle di Inter e Milan: con tutto il rispetto per Napoli e Roma, avere un'Inter che gioca questo tipo di calcio, con personalità ed un continuo senso di crescita, aggiunge una piccola pressione alla squadra di Allegri. Quando hai vicino una delle due milanesi senti più pressione: i bianconeri, del resto, restano una grande squadra".