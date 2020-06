L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi commenta la vittoria degli uomini di Conte sulla Samp a Sky Sport: "Aabbiamo visto anche in Coppa Italia che la squadra di Antonio Conte aveva più brillantezza di Milan e Juventus. A mio avviso, però, capiremo più avanti come staranno veramente. Lautaro Martinez ha fatto male contro il Napoli, deludendo un po' al suo rientro in campo? Non era facile: Gennaro Gattuso è un bravo allenatore, concede poco e lo ha dimostrato anche contro l'attacco della Juventus di Maurizio Sarri, schierando un Napoli molto compatto".