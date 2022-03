Beppe Bergomi parla a Sky dopo Inter-Salernitana: "Era importante per l'Inter vincere, non era scontato. È andata bene con i gol che sono arrivati dagli attaccanti. La Salernitana ha sicuramente agevolato il compito dei nerazzurri. Lautaro e la tripletta? Pronti via prende una traversa. Poi l'assist di Barella è meraviglioso e lo porta al primo gol. Barella per me è stato il migliore in campo, anche al di là dei due assist".