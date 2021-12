Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter e ora commentatore in tv, parla della squadra di Simone Inzaghi: "L’Inter in questo momento è una squadra ingiocabile: gestisce ogni partita a piacimento, palleggia con personalità e invade la metà campo avversaria con tutti i suoi uomini - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Un’azione continua e coinvolgente in cui tutti i giocatori sono protagonisti. La rete di Gagliardini contro lo Spezia ma soprattutto la seconda all’Olimpico (quella di Dzeko, ndr) danno la misura di quanto sia cresciuta oggi l’Inter: dai e vai continui, di prima, con qualità e velocità. Davvero uno spettacolo. Ripeto, oggi l’Inter è una squadra che può vincere contro chiunque".